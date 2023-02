Napoli, Elmas è meglio di Milinkovic-Savic e Barella

Elmas è diventato un calciatore prezioso per il Napoli di Spalletti, il macedone ha fatto meglio di Milinkovic-Savic e Barella

Il Napoli sta avendo una stagione di grande successo e il distacco di 15 punti dalla seconda classificata, l’Inter, non è casuale. Luciano Spalletti ha creato una squadra ben strutturata in cui tutti i giocatori sanno come contribuire alla vittoria, tra cui Eljif Elmas. L’inizio di stagione dell’attaccante macedone non è stato dei migliori e si è ritrovato spesso in panchina. Tuttavia, Elmas ha dimostrato di essere un giocatore fondamentale per la squadra, entrando spesso dalla panchina e segnando gol importanti. Inoltre, ha dimostrato di saper sostituire giocatori chiave come Kvaratskhelia e mettere in discussione la titolarità di Zielinski.

ELMAS MEGLIO DI BARELLA E MILINKOVIC-SAVIC

Elmas ha avuto una stagione eccezionale fino ad ora, con 6 gol in 21 partite, migliorando notevolmente il suo rendimento rispetto alle stagioni precedenti in cui ha segnato solo 6 gol in 96 partite. Inoltre, è il centrocampista con il maggior numero di gol segnati in campionato, alla pari con Koopmeiners, superando giocatori come Milinkovic-Savic e Barella.

È sorprendente notare che Elmas non è un titolare fisso della squadra, ma ha un tasso di gol per minuto migliore di Kvaratskhelia, che invece è un giocatore chiave del Napoli.

La crescita di Elmas offre una soluzione per il futuro del Napoli riguardo a Piotr Zielinski, il cui contratto scade nel 2024. Elmas si è dimostrato un giocatore versatile e capace di giocare in più posizioni, inclusa quella di mezzala di Zielinski. Con un contratto ancora valido per due anni e mezzo e uno stipendio di 1,5 milioni di euro a stagione, Elmas è diventato un giocatore prezioso per la squadra. Il suo futuro sembra promettente e merita sicuramente il riconoscimento per le sue prestazioni impressionanti.