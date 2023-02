Il San Siro pazzo dell’Inter: vittoria sull’Udinese, Napoli resta a quindici punti di distacco

L’Inter batte l’Udinese per 3-1 nella 23sima giornata di Serie A: le reti segnate da Lukaku, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Finisce con i tifosi in delirio sugli spalti del San Siro per celebrare la vittoria dell’Inter sull’Udinese per 3-1. I gol sono stati segnati da Lukaku, poi il momentaneo pareggio di Lovric e nel secondo tempo le reti di Mkhitaryan e Marteinz.

Gli uomini di Simone Inzaghi dopo lo stop con la Sampdoria ritrovano subito la vittoria e rispondono al Napoli che resta solitario al primo posto in classifica dopo la vittoria con il Sassuolo. La squadra di Spalletti ha sempre 15 punti di vantaggio sull’Inter, seconda in classifica e 18 sul Milan che ha vinto 1-0 col Monza grazie ad un gol di Messias.

Inter-Udinese: il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Darmian (46′ D’Ambrosio), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (66′ Calhanoglu), Mkhitaryan (84′ Gagliardini), Dimarco (79′ Gosens); Dzeko, Lukaku (66′ Lautaro). A disposizione: Onana, Cordaz, De Vrij, Bellanova, Asllani, Skriniar, Carboni, Zanotti. Allenatore: Inzaghi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Ebosse (13′ Masina); Ehizibue, Pereyra (75′ Samardzic), Walace, Lovric (75′ Arslan), Udogie; Thauvin (61′ Success), Beto (76′ Ebosele). A disposizione: Padelli, Piana, Abankwah, Buta, Pafundi. Allenatore: Sottil

MARCATORI: 20′ Lukaku (I), 43′ Lovric (U), 73 Mkhitaryan (I), 89′ Lautaro (I)

AMMONITI: Masina (U), Lukaku (I), Darmian (I), Bijol (U).