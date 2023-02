I tifosi della Stella Rossa deridono quelli della Roma: espongono lo striscione rubato

I tifosi della Stella Rossa di Belgrado hanno esposto durante la sfida con il Cucaricki lo striscione rubato agli ultras del gruppo Fedayn della Roma.

L’episodio risale alla partita Roma-Empoli del 4 febbraio, quando i tifosi serbi hanno effettuato un vero e proprio raid nei pressi di Piazza Mancini, a pochi passi dallo stadio. L’obiettivo era lo striscione dei Fedayn, che è stato portato via e poi esposto capovolto, come si fa nel mondo degli ultras, inoltre è stato piazzato accanto ad un altro striscione provocatorio con la scritta “Avete scelto la compagnia sbagliata“, in riferimento al gemellaggio dei Fedayn Roma con i Bad Blue Boys della Dinamo Zagabria.

Poco dopo, il drappo è stato dato alle fiamme con i fumogeni, creando tensione e scompiglio in Curva.

In questi giorni si è rinsaldato invece il gemellaggio tra i tifosi della Stella Rossa e quelli del Napoli. A Belgrado è apparso un murales dedicato al Napoli. Mentre nella Curva B del Maradona è stata esposta una bandiera serba.