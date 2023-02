Da Mare fuori al calcio: il momento magico di Napoli

Momento magico per Napoli non solo nel calcio, la serie tv «Mare Fuori», napoletana in tutto ha battuto ogni record.

Il Napoli si conferma come una squadra di calcio di successo e il merito va alla creatività di Aurelio De Laurentiis, diversa da quella a cui il calcio italiano ci aveva abituato. Infatti, la squadra è stata creata sulla concretezza, sulla prudenza economica e sull’organizzazione, non affidandosi solamente al talento dei singoli. Anche la nazionalità dei giocatori, molto diversa da quella del Napoli degli scudetti del grande Maradona, dimostra come la squadra sia cosmopolita nel vero senso della parola.