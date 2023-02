Hojlund il super attaccante che piace alle big, c’è anche il Napoli

Rasmus Hojlund è uno dei pezzi pregiati del calciomercato, il giocatore di proprietà dell’Atalanta piace anche al Napoli.

Hojlund ha 20 anni, ma il suo destino sembra essere già segnato. Come al solito lo scouting dell’Atalanta è riuscito a pescare bene e quest’anno presenta una coppia d’attacco con Hojlund e Lookman, due giocatori che stanno facendo benissimo e sono entrati nel mirino delle big europee.

Lookman e Hojlund hanno confezionato anche uno de due gol che la squadra di Gasperini ha rifilato nello scontro diretto con la Lazio per la zona Champions League, dimostrando ancora una volta di poter fare sempre la differenza.

Hojlund piace al Napoli

Secondo quanto riferiscono i quotidiani in Italia tutti i grandi club stanno osservando Hojlund. Il Milan è interessato al giocatore danese per risolvere i suoi problemi d’attacco. I rossoneri sono il club che più di tutti ha bisogno di un attaccante. Ma c’è anche la Juventus che pensa di cedere Vlahovic, così come l’Inter che può perdere Lukaku (addirittura accostato al Napoli ndr).

Ma Hojlund viene accostato anche al Napoli, che a fine stagione dovrà resistere all’assalto per Osimhen. Il giocatore nigeriano è stato blindato da De Laurentiis, ma in caso di offerta superiore ai 150 milioni di euro sarebbe difficile trattenerlo. Così la dirigenza partenopea si sta cautelando e pensa al giovane attaccante danese, che piace anche ad Arsenal e Manchester United.