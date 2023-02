Napoli: quanti gol da palla inattiva, il dato è impressionante

Il Napoli continua a segnare da palla inattiva: contro la Cremonese è arrivato il 15simo gol da calcio da fermo.

Luciano Spalletti ha fatto della forza fisica dei suoi giocatori una delle armi migliori per sbloccare o indirizzare le partite. La partita con la Cremonese si era messa non proprio benissimo, con la compagine lombarda che non ha rinunciato a giocare, ma si chiudeva molto bene in difesa.

Così c’è voluta prima una prodezza di Kvaratskhelia per segnare la rete del primo vantaggio, ma un sigillo sulla gara è arrivato grazie agli sviluppi di un calcio da fermo. Il gol di Osimhen su assist di Kim è il 15simo gol da palla inattiva del Napoli in questa stagione fino ad ora.

Numeri veramente importantissimi, soprattutto in un calcio in cui saper amministrare calci d’angolo e punizione è sempre più importante.

Ma sempre con la Cremonese il Napoli ha rischiato di segnare almeno altri due gol da calcio d’angolo, prima con Di Lorenzo e poi sempre con Osimhen, sviluppando traiettorie che hanno messo in seria difficoltà la squadra avversaria.