Napoli, per Osimhen arriveranno offerte da oltre 100 milioni, Ma Victor ha un desiderio

Victor Osimhen ha dimostrato di essere uno degli attaccanti più forti d’Europa, su di lui gli occhi della premier, ma il nigeriano ha un desiderio.

Victor Osimhen, l’eroe del Napoli, continua a scrivere la sua storia sul campo. Con il gol segnato contro la Cremonese, l’attaccante nigeriano ha stabilito un nuovo record: sei gare consecutive in cui ha segnato almeno un gol, un risultato che non era stato raggiunto dalla squadra partenopea dal 2016, quando a farlo fu Gonzalo Higuain, conosciuto anche come “Pipita”.

L’impressionante performance di Osimhen sta alimentando il sogno scudetto del Napoli, che con 19 vittorie su 22 partite disputate in Serie A, si trova momentaneamente in testa alla classifica a +16 sull’Inter.

L’attaccante nigeriano, che ha firmato per il Napoli nel 2020, dopo una difficile prima stagione, sta finalmente dimostrando il suo vero potenziale, siglando 17 gol. La sua media realizzativa sta facendo paura ai suoi avversari e sta contribuendo a fare del Napoli una delle squadre più forti d’Europa.

Non sorprende che i rumors sul futuro di Osimhen stiano già iniziando a circolare. La Premier League, con molte squadre in grado di spendere ingenti somme di denaro, potrebbe essere alla finestra, pronta a fare un’offerta per il giovane attaccante.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione del futuro di Osimhen, e come riportato, potrebbero arrivare offerte da oltre 100 milioni di euro questa estate. Tuttavia, come dichiarato dal giocatore stesso, il suo obiettivo è godersi questa stagione e continuare a stupire il mondo nel tempio di Maradona. Questa, per lui, è la sfida più affascinante.

In definitiva, Victor Osimhen sta dimostrando di essere uno dei giocatori più talentuosi e promettenti del panorama calcistico internazionale, e il suo futuro sarà sicuramente al centro dell’attenzione dei media e dei club di tutto il mondo.