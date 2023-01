Osimhen o Higuain, chi faresti giocare? La risposta a sorpresa di Pistocchi – VIDEO

Victor Osimhen o Gonzalo Higuain ai tempi del Napoli, arriva la risposta del giornalista Maurizio Pistocchi che vota il Pipita.

Victor Osimhen è capocannoniere del campionato di Serie A con 12 reti a cui si aggiunge 1 segnata in Champions League. Ma quello che impressiona del nigeriano è la sua crescita esponenziale, avuta in questa stagione, in cui ha saltato anche 6 partite a causa di un infortunio.

Osimhen parla da leader, come dimostrato anche ai microfoni di Radio Goal nell’intervista di oggi. Ma dimostra la sua leadership anche in campo. Eppure come ha ricordato pure Luciano Spalletti ha ampi margini di crescita.

Higuain vs Osimhen: chi è il più forte

Dopo la doppietta alla Juventus di Osimhen i paragoni si sono sprecati. Anche perché è evidente che la presenza dell’attaccante ex Lille da una marcia in più al Napoli. Addirittura arriva anche il confronto tra Osimhen e Higuain.

Un confronto forte, perché l’argentino è stato, insieme a Cavani, l’attaccante più forte del Napoli dell’era di Aurelio De Laurentiis. Ma Pistocchi sul confronto tra il nigeriano e l’argentino non ha dubbi: “Mi sbilancio e dico che io farei giocare Higuain che abbiamo visto a Napoli.

Osimhen è fortissimo, ma come legava il gioco, come manovrava l’argentino, destro, sinistro, da fuori area, tenendo la palla, accorciando. Higuain ha interrotto un record di gol che resisteva da 50 anni. È stato straordinario. Però Osimhen sta avendo una crescita esponenziale, perché sta migliorando nelle cose che non faceva benissimo“.

Osimhen in effetti ora gioca molto di più per i compagni, riesce a far salire la squadra. Svaria sugli esterni per favorire l’inserimento di Kvaratskhelia o dei centrocampisti. È migliorato tecnicamente, anche nei fondamentali, ma può crescere ancora molto, e questo sicuramente lo rende in prospettiva un vero top player.