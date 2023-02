In Inghilterra: “Osimhen è migliore di Haaland, ecco perché”

Victor Osimhen del Napoli viene considerato un attaccante migliore di Erling Haaland del Manchester City, a scriverlo è il Daily Mail.

Il giornalista Tom Collomosse parla della Serie A sul Daily Mail e fa un confronto tra Haaland e Osimhen. Nel suo pezzo scrive: “Osimhen è meno prolifico di Haaland ma è un numero 9 completo. Quando indossa la maschera protettiva sembra un supereroe. Con la sua velocità e la sua forza terrorizza gli avversari e a differenza di Haaland combina il gioco in modo superbo e ha sviluppato un’intesa straordinaria con Kvaratskhelia“.

Si parla molto di un possibile addio di Osimhen a fine stagione, proprio in direzione Premier League. Il patron del Chelsea sembra voler fare follia pur di prendere il giocatore. Mentre in casa azzurra c’è Aurelio De Laurentiis che non ha alcuna intenzione di cedere il calciatore.

In una recente intervista alla Bild, De Laurentiis ha detto che non cederà Osimhen. Ma i club di Premier League sono vigli e sono pronti a tentare il giocatore con un ricco contratto. Ma questa è una situazione che verrà analizzata a fine stagione, dato che ora Osimhen è completamente impegnato nella conquista dello scudetto con il Napoli e vuole dare il massimo anche in Champions League.

Inoltre si parla anche di un possibile rinnovo di Osimhen con il Napoli, con il numero uno del club partenopeo pronto a mettere sul piatto una ricca offerta.