Napoli, De Laurentiis vuole il rinnovo di Osimhen: ecco i bonus anti Premier League

Aurelio De Laurentiis vuole il rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli, pronti bonus per evitare la tentazione Premier League.

Osimhen ha un contratto con il Napoli che scade nel 2025, ma al termine della stagione in corso sarà già il momento di parlare del rinnovo del nigeriano. Questo perché dalla Premier League si sono messi già in fila per acquistare il calciatore.

I tabloid dicono che il Chelsea è pronto a fare follie per Osimhen, con il suo proprietario Todd Boehly che non ha di certo problemi di disponibilità economica. Basti pensare che a gennaio ha versato 120 milioni di euro per acquistare Enzo Fernandez senza pensarci nemmeno un attimo.

Premier League su Osimhen, De Laurentiis vuole il rinnovo

Ma oltre al Chelsea c’è sempre vigile il Manchester United sul calciatore. Il club di ten Hag già in estate voleva tentare Osimhen e soprattutto il Napoli, con un’offerta da 100 milioni di euro che è stata rifiutata. Attualmente si parla di una valutazione del cartellino di Osimhen di 140 milioni di euro almeno, ma se il nigeriano dovesse continuare a segnare con la sua continuità sarà impossibile acquistarlo per meno di 200 milioni euro.

Ma nemmeno questa sembra fermare Aurelio De Laurentiis che vuole il rinnovo di Osimhen col Napoli. Secondo Gazzetta dello Sport il presidente del Napoli vuole far sottoscrivere al suo calciatore un nuovo contratto, anche perché i numeri non spaventano il patron azzurro.

Attualmente Osimhen percepisce 4,5 milioni di euro a stagione. Ma secondo Gazzetta dello Sport l’ingaggio di Osimhen potrebbe lievitare, ma insieme a questo ci sarebbero anche ricchi bonus che consentirebbero al giocatore di restare tranquillo e al club di sottoscrivere un rinnovo, sfruttando ancora il “decreto crescita” sulla defiscalizzazione, perché Victor ha avuto una figlia in Italia e può acquistare un appartamento di residenza, condizioni fissate dalla legge.

In questo modo il Napoli vuole allontanare Osimhen dalla tentazione Premier League. Un primo slancio lo ha dato già De Laurentiis, dichiarando il giocatore incedibile durante una intervista alla Bild.