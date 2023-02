SportMediaset: “Lukaku al Napoli, affare super in estate”

Il giornalista Marco Barzagli rilancia la voce di calciomercato riguardante il Napoli e l’attaccante belga Romelu Lukaku.

La voce di mercato, proveniente da Londra riguardo l’attaccante Romelu Lukaku che potrebbe vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione sta facendo il giro del web. Con l’attaccante belga, attualmente in prestito all’Inter potrebbe non restare a causa di una stagione deludente, la pista che porta a Napoli sta prendendo forma.

Secondo Marco Barzaghi, giornalista Sport Mediaset, ci potrebbe essere un’offerta del Chelsea al Napoli per Osimhen con Lukaku come contropartita tecnica. Tuttavia, l’Inter dovrà prima trovare un accordo con il Chelsea e rinegoziare le cifre del prestito, abbassandole.

“L’Inter dovrà trovare un accordo col Chelsea, bisognerà rinegoziare le cifre del prestito abbassando le cifre attuali e fissando un riscatto. Ieri si parlava addirittura di un’offerta del Chelsea al Napoli per Osimhen col proprio Lukaku come contropartita tecnica. Quindi non sarà un’operazione facile questa”. Queste le parole del cronista di Sport Mediaset.