Kvaratskhelia sommerso dall’entusiasmo dei tifosi a Castel Volturno – VIDEO

Kvicha Kvaratskhelia è uno dei beniamini dei tifosi del Napoli, il georgiano a Castel Volturno ha firmato decine di autografi.

È sempre più Kvaramania a Napoli e non solo. Kvaratskhelia è idolo assoluto dei tifosi azzurri, oltre che orgoglio dei georgiano. Proprio in un video girato da Geo_team si vede come in uno degli ultimi allenamenti del Napoli ci siano decine di tifosi ad attendere Kvaratskhelia all’uscita del training center di Castel Volturno, in provincia di Caserta.

Il giocatore georgiano sempre molto disponibile si è fermato per firmare gli autografi e per salutare i tifosi che lo stavano aspettando. In tanti indossavano proprio la maglia di Kvaratskhelia che è una delle più vendute dallo store ufficiale della SSCN, insieme a quella di Victor Osimhen.

I due faranno di nuovo coppia oggi in attacco allo stadio Maradona, in cui si giocherà Napoli-Cremonese, sfida delicata nonostante le tante assenze della squadra di Ballardini. Spalletti punterà ancora su Kvaratskhelia e Osimhen che sono imprescindibili, così come Lobotka a centrocampo. Uno dei pochi cambi di formazione potrebbe esserci in difesa con Mario Rui in vantaggio su Olivera ed in attacco con Lozano che però parte favorito su Politano per giocare da titolare sulla fascia destra.