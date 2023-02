Napoli, le parole di Benitez sulla Champions fanno sognare i tifosi

Rafa Benitez per la vittoria finale della Champions League 2022/2023 punta sul Napoli di Luciano Spalletti.

L’ex tecnico del Napoli Rafa Benitez elogia la squadra di Spalletti e parla delle possibilità del club azzurro nella Champions League. In un’intervista al The Guardian, Benitez ha espresso la sua stima per la squadra partenopea, definendola fiduciosa, forte in campionato e concentrata sulla lotta europea. Benitez ha fatto notare che il Napoli potrebbe essere una sorpresa nella competizione.

Benitez, le parole sul Napoli e la Champions

“Mi piace il Napoli, è fiducioso, gioca bene, è forte in campionato e non ha distrazioni. Più cresce e più migliorerà. Per la Champions tutti danno per favorite le solite, come Real Madrid e Manchester City, io dico: Perché non il Napoli? Non dico che vinceranno, ma perché no?”

Rafa Benitez ha allenato il Napoli tra il 2013 e il 2015 dopo Mazzarri e prima di Sarri. Sono stati due anni importanti e proprio con lui e con l’arrivo di alcuni big come Reina, Albiol, Higuain e Mertens il Napoli è cresciuto anche in campo internazionale. A Napoli la sua bacheca si è arricchita di altri trofei come una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana. Dieci anni dopo il suo arrivo, il club di De Laurentiis è vicino allo scudetto ed è atteso dagli ottavi di Champions contro l’Eintracht Francoforte.