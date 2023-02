Eintracht-Napoli: Spalletti lancia un messaggio forte alla squadra!

Spalletti carica il Napoli per la sfida con l’Eintracht Francoforte, gara di Champions League che si gioca martedì 21 febbraio alle ore 21 al Deutsche Bank Stadium.

Il Napoli partecipa agli ottavi di Champions League con una convinzione rinnovata rispetto al passato. Gli azzurri possono sognare il passaggio del turno, ma non perché affronteranno l’Eintracht ma perché hanno dimostrato sul campo di poter giocare e vincere con qualsiasi squadra.

Gli azzurri hanno battuto il Liverpool in Europa, ma hanno vinto anche contro Roma, Juve, Milan e Lazio, ad esempio. Inoltre vengono da sei vittorie consecutive che danno morale e fiducia alla squadra partenopea.

Spalletti cosa ha detto alla squadra per Eintracht-Napoli

“L’impresa non è una specie di scalata al K2 ma Spalletti non vuole che il suo Napoli si senta favorito. Sarebbe un grosso peccato di presunzione: i tifosi possono volare con la fantasia, ma la sua squadra non può commettere questi errori” scrive Il Mattino.

Questo il messaggio che Spalletti ha lanciato al suo Napoli per la sfida contro l’Eintracht. Un messaggio chiarissimo, perché abbassare l’attenzione sarebbe un problema non da poco, che porterebbe gli azzurri a sottovalutare il match ed andare più facilmente verso la sconfitta. Inoltre l’Eintracht è tutt’altro che una squadra materasso, ha vinto l’ultima Europa League e si sta giocando il quarto posto in Bundesliga.

Come ha spiegato Spalletti le squadre tedesche sono molto più abituate a giocare match importanti, ma soprattutto a ragionare sulla partita singola, lasciando fuori tutte le altre. Anche il Napoli dovrà fare in questo modo, per cercare di agguantare la vittoria già nel match di andata degli ottavi di Champions League.