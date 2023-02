“Premier League all’assalto di Osimhen: tante big sul bomber del Napoli”

Raffaele Poli del CIES dichiara che la Premier League è all’assalto di Osimhen: tante big inglesi sul bomber del Napoli

Raffaele Poli, direttore del CIES, istituto di statistiche applicate al calcio, ha focalizzato la propria attenzione sulla stagione del Napoli ai taccuini del quotidiano Il Mattino. “La società di proprietà del presidente Aurelio De Laurentiis ha saputo rinnovarsi e approfittare dei problemi finanziari di Juventus e Inter, che vanno avanti con il freno tirato in seguito al pesante indebitamento. E non dimentichiamo che anche il Milan non è messo benissimo” ha affermato il ricercatore svizzero.

Per Poli Victor Osimhen potrebbe essere tentato di lasciare Napoli

Discorso sempre aperto sul calciomercato, con tanti calciatori azzurri che piacciono a numerose squadre in giro per il Mondo. Sulla possibile partenza dei top player azzurri, Poli dichiara: “In caso di vittoria in serie A e di un possibile buon cammino in Champions ci sarà un assalto da parte dei club inglesi”.

“Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2025, potrebbe essere tentato a partire e il Napoli incasserebbe una cifra molto alta”.

“Stesso discorso vale per Kvaratskhelia anche se il georgiano è appena arrivato e ha un contratto fino al 2027, quindi sarà forse un po’ meno difficile trattenerlo”.