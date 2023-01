Classifica senza errori arbitrali 20 giornata: “Mariani come Sozza. Orsato duro con Osimhen”

La classifica senza errori arbitrali, ventesima giornata di Serie A 2022/20023: Mariani perdona tutto all’Inter.

Disastro Mariani a Cremona. Pare proprio che i nerazzurri giochino un campionato a parte con regolamenti arbitrali personalizzati. Dopo le tante illustrazioni di Sozza (Inter – Napoli) e le conferme di Rapuano (Inter – Empoli), non ci ha fatto mancare nulla nemmeno l’internazionale Mariani. Ora sappiamo pure che dopo le legnate agli avversari, i soliti capannelli e le forsennate rincorse in lungo e in largo per il campo si può rimanere impuniti anche dopo aver scagliato il pallone verso gli arbitri di Rocchi. Non si riesce a comprendere cos’altro ancora debbano mostrarci i giocatori interisti di quanto ci hanno già fatto vedere.

Sufficiente la direzione di Orsato a Napoli ma il cartellino giallo mostrato a Osimhen è esagerato nel contesto dei tanti colpi subiti, anche molto duri, dal giocatore azzurro.

Cremonese – Inter 1 – 2, Mariani (Nasca).

Penalizzata oltremisura la Cremonese. Ai locali manca soprattutto la doppia superiorità numerica. Al 28’ è solo ammonito Acerbi per fallo da ultimo difendente in chiara occasione da rete su Okereke. Al 38’ è ancora più grave la mancata espulsione di Calhanoglu che dopo il duro fallo da tergo su Valeri scaglia il pallone verso l’arbitro che l’aveva ammonito. Incredibilmente l’arbitro internazionale Mariani di Aprilia non lo espelle.

CLASSIFICA SENZA ERRORI ARBITRALI 2022 – 2023 VENTESIMA GIORNATA



CLASSIFICA REALE CLASSIFICA SENZA ERRORI Squadra Punti Squadra Punti Differenza Napoli 53 Napoli 53 Inter 40 Lazio 38 Atalanta 38 Inter 34 -6 Lazio 38 Roma 34 -3 Milan 38 Atalanta 33 -5 Roma 37 Udinese 33 +4 Udinese 29 Fiorentina 29 +5 Torino 27 Milan 29 -9 Bologna 26 Bologna 25 -1 Empoli 26 Torino 25 -2 Monza 25 Empoli 24 -2 Fiorentina 24 Monza 24 -1 Juventus* 23 Lecce 23 +3 Salernitana 21 Salernitana 22 +1 Lecce 20 Sassuolo 22 +2 Sassuolo 20 Juventus* 19 -4 Spezia 18 Spezia 18 Verona 13 Verona 14 +1 Sampdoria 9 Sampdoria 12 +3 Cremonese 8 Cremonese 8

*15 punti di penalizzazione.

Riproduzione consentita con citazione della fonte Napolipiu.com