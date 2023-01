Cremonese-Inter: manca un rosso netto ad Acerbi, la moviola

Moviola Cremonese-Inter tutti i casi contestati durante la gara di Serie A arbitrata dal direttore di gra Mariani.

La Cremonese al minuto 28 chiede a gran voce l’espulsione di Acerbi. Il difensore si perde Okereke ed è costretto a stenderlo. Il giocatore della Cremonese è lanciato verso la porta avversaria, Acerbi lo perde completamente e lo ferma con un fallo netto.

L’episodio è da moviola perché Okereke è lanciato verso la porta avversaria e c’è solo Bastoni che però è distante e con la velocità del giocatore della Cremonese, non sarebbe mai arrivato a prenderlo.

Ma l’arbitro Mariani decide di non espellere Acerbi, nonostante la Cremonese chiedesse un fallo da ultimo uomo. Anche i radiocronisti Rai rimangono interdetti: “Sembrava fallo da ultimo uomo. Anche se era distante dalla porta. Sappiamo perfettamente la velocità di Okereke, Bastoni molto difficilmente poteva raggiungerlo“.

Altro caso da moviola din Cremonese-Inter è il rigore chiesto per fallo Dzeko al 57. Il bosniaco cade in area di rigore ma il contatto viene considerato lieve e non tale da poter fare cadere l’attaccante. Anche Marelli di Dazn conferma che non c’è rigore.