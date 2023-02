Henry “In Serie A nessuno può competere con il Napoli”. Sulla Champions…

Thierry Henry elogia il Napoli di Spalletti e afferma che in Serie A nessuno può competere con loro. L’ex attaccante francese scettico sulla Champions.

Thierry Henry, ex calciatore francese e attuale commentatore sportivo, ha elogiato il Napoli e la sua stagione finora da sogno sotto la guida di Luciano Spalletti. Durante un intervento dagli studi post-Champions League dell’emittente americana CBS, Henry ha dichiarato che in Serie A “nessuno può competere” con la squadra partenopea, che ha perso solo contro l’Inter. Tuttavia, l’ex attaccante dell’Arsenal ha anche espresso il desiderio di vedere il Napoli alla prova contro le più forti corazzate del calcio europeo.

“Il Napoli? Nessuno può competere con loro in Serie A, hanno perso solo con l’Inter. Non possiamo giudicarli per la Serie A. Con il Liverpool abbiamo visto anche altre squadre hanno fatto partite del genere“.

Henry ha ammesso di apprezzare molto lo stile di gioco del Napoli, elogiando in particolare i giocatori come Kvaratskhelia, Simeone, Lobotka, Osimhen e la difesa. Secondo l’ex fuoriclasse francese, la squadra di Spalletti è una gioia per gli occhi. Tuttavia, per Henry, la vera sfida per il Napoli sarebbe incontrare una squadra del calibro del Manchester City.

“Amo vedere giocare, Kvara, Simeone quando entra, Lobotka, Osimhen, la difesa, per me è una gioia vederli giocare. La questione – spiega lo stesso Henry – però è vederli con un vero test, io voglio vederli con una squadra come il Manchester City per capire cosa può fare“.

Henry: “Napoli fantastico!”

L’osservazione di Henry suona come un invito alla squadra di Spalletti a dimostrare il proprio valore a livello internazionale, dopo aver dominato in Italia finora. Nonostante la straordinaria stagione del Napoli, la squadra non ha ancora avuto modo di misurarsi con le più forti del continente, e dunque un confronto con una squadra come il Manchester City sarebbe un test importante per capire il reale potenziale dei partenopei.

In conclusione, le parole di Thierry Henry rappresentano un riconoscimento per il Napoli e il lavoro di Spalletti, ma anche una sfida a dimostrare la propria forza contro le squadre più forti d’Europa. Il commento dell’ex attaccante francese è un richiamo all’ambizione e alla voglia di crescita della squadra partenopea, che potrebbe avere l’opportunità di dimostrare il proprio valore nei prossimi mesi, se riuscirà a qualificarsi per le fasi avanzate della Champions League.