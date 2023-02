IL MATTINO – Spalletti strega l’Europa: pronti mega contratti, la risposta di De Laurentiis

Luciano Spalletti viene corteggiato dai grandi club europei, dalla Premier League al Psg in Ligue 1, il Napoli vuole tenerlo in panchina.

Quando si arriva a certi livelli è normale che i top club seguano con grande interesse non solo i calciatori, ma anche l’allenatore che sta portando avanti un gioco così spumeggiante. Fa parte del gioco e delle dinamiche del calcio moderno. Anche perché ci sono club, come quelli di Premier League, oltre che il Psg, che possono permettersi contratti faraonici che in Italia nemmeno possono essere presi in considerazione.

Quindi l’interesse di Premier League e Ligue 1 per Spalletti non deve sorprendere, fa tutto parte del gioco, ma è chiaro che c’è una ‘minaccia’ da tenere in considerazione.

Quali club cercano Spalletti

Secondo quanto scrive Il Mattino, l’allenatore del Napoli piace ad Everton, Tottenham, Manchester United e soprattutto al Liverpool pronto a dire addio a Klopp. Ma in corsa c’è anche il Psg se “fallisce ancora una volta l’assalto alla Champions gli emiri del Qatar non sono mai stati in differenti alla nostra Serie A“.

“Lui, al momento glissa sul suo futuro, non ne fa accenno a nessuno. Dice «si mangia con il presente» e magari è facile pure immaginare che questo discorso gli faccia girare le scatole. Molto si deciderà ad aprile, dalla tempesta di emozioni che ne scaturirà quando lo scudetto sarà aritmetico, da quel colloquio finale con De Laurentiis che arriverà alla fine di tutto (anche della Champions), dal loro guardarsi negli occhi, dal loro scoprire le carte, finalmente. Alternative a Luciano ce ne sono ben poche, e De Laurentiis finora non le ha proprio vagliate, perché convinto di avere l’allenatore anche il prossimo anno: l’impressione è che aspetterà anche lui” scrive Il Mattino.

La decisione del Napoli

“Ma è anche vero che un tecnico non può restare in un posto controvoglia, non è un calciatore con cui puntare i piedi e magari minacciarlo di metterlo fuori rosa (come è stato fatto con

Milik o con Fabian). Motivo per cui, esercitata l’opzione, Spalletti dovrà dire la sua sul suo futuro a Napoli” si legge ancora sul quotidiano partenopeo.

De Laurentiis per bocca di Giuntoli ha già confermato Spalletti per il 2024. Per il tecnico del Napoli si preparano ricchi contratti in Europa, ma molto dipenderà dalla sua volontà di restare, anche perché il Napoli non ha nessuna intenzione di lasciar partire Spalletti.