Osimhen in panchina con l’Empoli: pronto Simeone, l’idea di Spalletti

Luciano Spalletti prepara il turnover in vista della sfida Empoli-Napoli di sabato, Osimhen può andare in panchina pronto Simeone.

La notizia viene data da Il Mattino. Luciano Spalletti deve cominciare a fare qualche calcolo, anche perché ha una rosa profonda da cui attingere a pieni mani ed è giusto che tutti abbiano occasione di giocare. Chi viene chiamato in causa dimostra di dare sempre il massimo, e ci mette anche qualità.

Ma è chiaro che arrivati a questo punto della stagione si fa fatica a fare dei cambi di formazione, anche perché un giocatore come Osimhen è veramente complicato toglierlo dal campo. Quel rigore procuratore contro l’Eintracht è qualcosa che solo il nigeriano può fare, ad esempio.

Empoli-Napoli: ballottaggio Simeone-Osimhen

A questo punto Spalletti è chiamato ad una scelta “L’alchimista che trasforma in gol tutto ciò che sta toccando o l’argentino che in 143 minuti di presenze ha segnato tre gol di cui due decisivi come quello al Milan e l’altro alla Roma?” Scrive Il Mattino.

La decisione non è semplice, anche perché Osimhen vuole giocare. Fosse per lui scenderebbe in campo sempre senza mai essere sostituito, anche perché il suo fisico sembra sovraumano. Ma meglio non rischiare infortuni, soprattutto quando in panchina hai un giocatore del calibro di Simeone.

La scelta tra Simeone o Osimhen in Empoli-Napoli sarà ardua per Spalletti, ma la tentazione di inserire l’argentino c’è tutta. L’ipotesi non è assolutamente da scartare ed il tecnico azzurro ha ancora qualche giorno per pensarci. Possibile che il tecnico faccia anche altri cambi in formazione, come ad esempio il ritorno di Mario Rui o la presenza di Juan Jesus in difesa. Difficile, invece, pensare che Lobotka possa andare in panchina.