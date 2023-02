Checco Zalone fa impazzire Napoli: La frase a teatro scatena i tifosi azzurri

Checco Zalone ha parlato del Napoli e dello scudetto. Il noto comico ha divertito tutti durante il suo tour al Teatrale.

“Auguro al Napoli di vincere quella cosa che non si può nominare”. Questa la frase pronunciata dal noto comico, Checco Zalone, durante il suo spettacolo al Teatro Augusteo di Napoli, che ha fatto scatenare gli applausi dei tifosi azzurri presenti tra il pubblico.

Checco Zalone, record d’incassi al cinema con i suoi film, è in Campania con il suo tour “Amore più Iva“. Durante le due serate al Teatro Augusteo, il comico ha regalato risate e riflessioni sui temi dell’attualità, tra cui lo sport.

In particolare, Zalone ha scherzato sulla stagione del Napoli allenato da Spalletti e sulla loro corsa per lo scudetto. Con ironia, ha detto: “Quando segna il Napoli l’esultanza dei tifosi si sente fino a Bari…”. Non solo, il comico ha anche espresso il suo augurio di vittoria alla squadra partenopea, senza nominare esplicitamente lo scudetto.

Il Napoli è attualmente primo in classifica a quindici punti di vantaggio sull’Inter, e la città intera è scossa dalla passione per la squadra. Zalone conosce bene questa passione e ha voluto omaggiarla durante il suo tour, rivolgendo un simpatico saluto ai tifosi napoletani presenti in sala.

Con la sua comicità unica e spontanea, Checco Zalone continua a far divertire e coinvolgere il pubblico di tutta Italia, toccando temi di grande attualità come lo sport e la passione per la propria squadra del cuore.