Pistocchi: “Il Napoli di Spalletti ha fatto il miglior acquisto d’Europa”

Il giornalista Maurizio Pistocchi esalta il Napoli di Luciano Spalletti e afferma che gli azzurri hanno fatto il migliore acquisto d’Europa.

Maurizio Pistocchi, noto giornalista sportivo italiano, ha espresso il suo entusiasmo per il Napoli di Luciano Spalletti. Durante un’intervista con Club Napoli All News, Pistocchi ha definito il Napoli come una squadra perfettamente coesa con le idee del suo allenatore, il quale ha fatto un “vero” acquisto che lo ha portato a diventare il migliore d’Europa.

Secondo il giornalista, il Napoli di Spalletti ha molte somiglianze con il celebre Barcellona di Guardiola, grazie al suo gioco fluido e alla mentalità offensiva. Inoltre, Pistocchi ha sottolineato la presenza di alcune eccellenze nella squadra, come il centrocampista Lobotka, che secondo lui è il miglior regista d’Europa.

“l gioco e la mentalità li danno gli allenatori e i giocatori sono gli interpreti: questa squadra che è perfettamente coesa con le idee di Spalletti e, nonostante la differenza di fatturato con le altre della Champions, è sì una outsider, ma è temuta da tutti”.

Quella del Napoli somiglia a quella del Barcellona di Guardiola con il suo 4-3-3 e alcune differenze individuali. Ma emergono comunque delle eccellenze come Lobotka che è il miglior regista d’Europa: nessuno gestisce palla come lui, verticalizzando e contrastando”.



Nonostante la differenza di fatturato rispetto alle altre squadre della Champions League, il Napoli è considerato una “outsider” temuta da tutti. Pistocchi ha concluso affermando che c’è molto in comune tra l’identità calcistica dei partenopei e quella del Barcellona, la squadra più forte degli ultimi 60 anni.

Il paragone con il Barcellona di Guardiola fa ben sperare per il futuro del Napoli, che sembra avere tutte le carte in regola per fare bene in campo nazionale ed europeo. Inoltre, la scelta di Spalletti di puntare su giocatori di qualità come Lobotka potrebbe dimostrarsi vincente, consentendo alla squadra di raggiungere traguardi importanti.

“Lobotka è stato un vero acquisto di Spalletti e quel Barcellona è la squadra più forte degli ultimi 60 anni, ma c’è molto in comune con l’identità calcistica dei blaugrana”

Il Napoli, dunque, rappresenta una delle squadre più interessanti da seguire nella stagione calcistica in corso, in grado di regalare emozioni forti ai tifosi e ai seguaci del calcio in generale.