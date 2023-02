Jordan omaggia Napoli, in arrivo le Air Jordan 3 Neapolitan

Michael Jordan è pronto a lanciare le scarpe in omaggio a Napoli, in arrivo le Air Jordan 3 Neapolitan.

Michael Jordan, il leggendario giocatore di basket, non ha mai smesso di sorprendere i suoi fan. Dopo essere stato un’icona del mondo dello sport, è diventato un imprenditore di successo e ora si prepara a lanciare le nuove sneakers del suo brand Air Jordan, omaggiando Napoli con un nuovo modello che porta il nome della città partenopea.

La nuova linea di scarpe, chiamata Air Jordan 3 Neapolitan, è dedicata alle donne e si ispira ad un famoso gelato americano a tre gusti: cioccolato, vaniglia e fragola. Il nome è un chiaro riferimento alla città italiana di Napoli, che ha dato il nome al gelato in questione.

La storia di questo dolce è molto affascinante: risale all’Ottocento, quando gli emigrati napoletani negli Stati Uniti fecero del gelato il loro mestiere più comune, creando una nuova specialità a tre gusti che prendeva il nome della loro città di origine.

Quando escono le Air Jordan 3 Neapolitan

Le nuove sneakers Air Jordan 3 Neapolitan sono realizzate con una combinazione di colori bianco, rosa e cioccolato, che richiamano appunto i sapori del celebre gelato. Le foto delle nuove scarpe sono già state pubblicate sul web, suscitando l’entusiasmo degli appassionati di sneakers in tutto il mondo.

L’uscita negli Stati Uniti è prevista per il prossimo 13 maggio, mentre in Italia potrebbe volerci qualche mese in più per il rilascio. Il prezzo al momento del lancio sarà di circa 200 dollari, ovvero circa 180 euro.

Non c’è dubbio che le nuove Air Jordan 3 Neapolitan saranno uno dei prodotti più attesi dell’anno per gli amanti delle sneakers, sia per la loro combinazione di colori unica che per l’omaggio alla città italiana di Napoli. Michael Jordan continua così a sorprendere i suoi fan, dimostrando che il successo può arrivare anche al di là dei campi da basket.