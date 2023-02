Empoli-Napoli: turnover Spalletti, ecco i cambi

Luciano Spalletti è pronto ad effettuare turnover in vista della sfida Empoli-Napoli di Serie A che si gioca sabato 25 febbraio 2023.

Luciano Spalletti comincia a fare qualche calcolo in vista fella sfida di Serie A tra Empoli e Napoli. La squadra azzurra ha giocato martedì in Champions League e dovrà giocare già sabato in campionato. Inevitabile pensare quantomeno a qualche piccolo cambio nella formazione titolare.

Empoli-Napoli: il turnover di Spalletti

Al momento il tecnico del Napoli sta pensando anche a lasciare in panchina di Osimhen, al suo posto giocherebbe Simeone che fino ad ora non ha mai giocato titolare in Serie A. Difficile rinunciare al nigeriano, ma anche un cyborg come il nigeriano avrà bisogno di un minimo di riposo.

Nel turnover di Empoli-Napoli ci rientrerà sicuramente Olivera. L’uruguaiano ha giocato le ultime due partite da titolare, ma Mario Rui scalpita in panchina e sarà di nuovo titolare. Gli altri possibili cambi portano a Juan Jesus al posto di Rrahmani. Mentre a centrocampo c’è Elmas che può giocare al posto di Zielinski. Difficile che venga fatto fuori Kvaratskhelia, almeno non dal primo minuto. Mentre sulla fascia destra resta il ballottaggio tra Politano e Lozano, anche se il messicano è in una forma strepitosa.