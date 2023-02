Giuntoli vuole il super colpo dalla Premier League: un giocatore a parametro zero

Cristiano Giuntoli vuole acquistare Adama Traoré dal Wolverhampton, il giocatore va in scadenza di contratto.

Il Napoli sta già pensando ai rinforzi per la prossima stagione. Uno degli obiettivi principali è Adama Traoré esterno di destra che si libera a parametro zero dal Wolverhampton. Gazzetta dello Sport rilancia la notizia di un interessamento del Napoli per l’ex giocatore del Barcellona che sicuramente non rinnoverà il suo contratto con il club inglese.

Calciomercato Napoli: tutte le novità

Ma in casa azzurra c’è grande fermento in termini di calciomercato. Secondo Gazzetta, Cristiano Giuntoli sta seguendo anche Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo dell’Empoli classe 2003.

Ma piace moltissimo anche Lazar Samardzic classe 2002 di proprietà dell’Udinese, che potrebbe andare a sostituire Zielinski in caso di partenza. Ma a centrocampo con ogni probabilità andrà via Ndombele, quindi non è escluso che il giocatore dell’Udinese possa arrivare anche senza cessioni.