“Club del Baro, della disonestà” lo striscione del Nantes per la Juve – FOTO

I tifosi del Nantes hanno esposto uno striscione contro la Juventus, durante il match di Europa League valido i playoff.

“Club del Baro, della disonestà e della condanna. Da 27 anni sempre lo stesso leitmotiv” questo il messaggio in francese che i tifosi del Nantes hanno riservato alla Juventus durante il match di ritorno dei playoff.

I tifosi del Nantes già durante il match dell’Allianz Stadium avevano riservato cori contro la Juve, riferendosi a partire rubate e comportamenti non regolari. Le vicende che hanno coinvolto la società bianconera da Calciopoli, passando per l’inchiesta Prisma e la questione plusvalenze, evidentemente hanno una eco importante anche in Europa.