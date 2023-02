Statua Maradona, il sindaco di Casalnuovo: “L’acquistiamo noi. Esterrefatto dal Comune di Napoli”

Il sindaco di Casalnuovo dichiara che il Comune della provincia napoletana acquisterà la statua di Maradona ed è esterrefatto dal Comune di Napoli

Massimo Pelliccia, sindaco di Casalnuovo di Napoli, ha fatto un annuncio a sorpresa a microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro. Pelliccia dichiara che il Comune di Casalnuovo sta per acquistare la Statua di Diego Armando Maradona di Domenico Sepe: “Il Comune di Napoli poteva fare qualcosa per prenderla. Sono rimasto esterrefatto, sconcertato dal loro atteggiamento: mi aspettavo qualcosa di diverso. Ho letto che non possono accettare donazioni oltre 5mila euro ma in qualche modo si poteva fare. So bene che c’è un’indagine, ma non riguarda né il Maestro Sepe, né la Statua di Maradona messa lì. C’è un’indagine sulla procedura, non sulla statua in sé. Ripeto. Assurdo ciò che sta succedendo”.

Pelliccia ha poi proseguito: “Noi siamo pronti a comprarla e portarla a Casalnuovo! Ho già parlato con il maestro Sepe e mi sono occupato di tutta la procedura, sono pronto ad acquistare la statua e portarla nella nostra città”.

“In quel posto non va bene perché si valorizza il nome del maestro? La potevano mettere in un altro posto prendendo una decisione diversa. Il maestro Sepe era molto amareggiato, poi dopo mi ha detto: “vediamo”, iniziamo un percorso, perché lui vuole farla vedere ai cittadini in generale. La Statua deve venire da noi”. Ha concluso Pelliccia.