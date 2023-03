Inzaghi: “L’Inter non può perdere con lo Spezia”

Simone Inzaghi parla dopo la sconfitta dell’Inter contro lo Spezia. Il tecnico racconta tutta la sua delusione per i punti persi.

Spezia-Inter termina 2-1 l, grande rammarico in casa nerazzurra per i tre punti persi che potrebbero allontanarli ancora di più dal primo posto ma soprattutto espone l’Inter al possibile sorpasso da parte della Lazio.

Al termine del match ha parlato Simone Inzaghi che ha detto: “C’è grande rammarico per la sconfitta contro lo Spezia. Sicuramente questa notte ci sarà poco da dormire.Dobbiamo cercare di recuperare in fretta le energie fisiche e mentali, anche perché dobbiamo giocare un importante partita di Champions League già il prossimo martedì.

Questa sconfitta è maturata in maniera totalmente diversa rispetto a quelle del passato. Noi abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo ma non dovevamo chiudere il primo tempo sullo 0-0.

Non ci sta che l’Inter perda con lo Spezia, non si dormirà ma abbiamo il dovere di andare avanti. Per quanto riguarda la sconfitta, mi prendo le responsabilità. I ragazzi hanno messo tutto quello che avevano in campo, dovevamo essere più cinici: è questo il calcio. C’è un trend negativo in trasferta, per quanto riguarda la prestazione abbiamo tenuto bene il campo, ma il risultato non ci soddisfa“.