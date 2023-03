Atalanta, Gasperini: “Il Napoli non sarà distratto dalla Champions. Su Zapata e Muriel…

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ritiene che il Napoli non sarà distratto dalla Champions League

Conferenza stampa di presentazione di Napoli-Atalanta per Gian Piero Gasperini. L’allenatore orobico si sofferma su tutti i temi riguardanti la partita in programma domani alle 18.00 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli

L’ex Genoa analizza il Napoli: “Va fermato Lobotka? All’andata abbiamo fatto bene in generale. Ora si gioca a Napoli, sono passati dei mesi, ma l’Atalanta non è mai mancata sul piano della prestazione. Nessuno gioca più a difendersi, le partite vanno interpretate per i 90 minuti, ma contro chiunque. Il Napoli ha un tasso tecnico importante, tanto è vero che sta facendo un campionato straordinario. Vedendo l’Europa ha grandi chance di andare molto avanti anche in Champions”.

Per Gasperini il Napoli sta disputando un campionato straordinario e può andare avanti in Champions

Gasperini ha poi proseguito: “Il Napoli può essere distratto dall’impegno europeo? Non credo, hanno riposato tutta la settimana, arrivano dalla partita con la Lazio, hanno avuto la possibilità di concentrarsi sulla gara”.

“Novità nel nostro attacco? Zapata e Muriel principalmente avranno tante chance, soprattutto se stanno bene. Poi le valutazioni le faccio con chi sta bene. Abbiamo preparato le nostre cose, gli elementi sono quelli, ma ci sono le alternative”.