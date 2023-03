SKY: “Rinnovo Lobotka: l’agente a Napoli per la fumata bianca”

Luca Marchetti di Sky Sport rivela che, a proposito del rinnovo di Lobotka, l’agente è a Napoli per la fumata bianca

Luca Marchetti, si sofferma sulla questione rinnovi riguardante i calciatori del Napoli. L’esperto di mercato di Sky Sport rivela ai microfoni di Radio Marte: “L’unico calciatore per il quale si registrano accelerate in termini di rinnovo – ha svelato – è Stanislav Lobotka: il procuratore del centrocampista slovacco, nella giornata di ieri, è arrivato in città per limare gli ultimi dettagli del prolungamento del contratto, che sarà formalizzato a breve”.

“Quanto a Rrahmani e Giovanni Di Lorenzo, invece, da tempo sui media si parla di un rinnovo vicino, eppure le trattative non sono giunte ad una fase decisiva o conclusiva. Bisogna aspettare”.

Per Marchetti i rinnovi di Rrahmani, Di Lorenzo e Spalletti sono in stand-by

“Nemmeno per Luciano Spalletti, ad oggi, ci sono novità definitive: al momento, l’opzione presente nel suo contratto non è stata ancora esercitata dal presidente Aurelio De Laurentiis“.

“In questo momento il Napoli si concentra sul campo, poi, se le cose andranno come devono andare, ci sarà tempo e modo per parlare con tutti”. Precisa Marchetti che quindi fa capire che il finale di stagione sarà decisivo per discutere di aumenti e rinnovi da parte dei calciatori.