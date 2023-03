Napoli, Osimhen rientra in gruppo: Atalanta nel mirino per quota 20 goal

Il Napoli comunica che Victor Osimhen rientra in gruppo e aggiorna le ultime notizie su Hirving Lozano e Jack Raspadori

Victor Osimhen rientra in gruppo. Lo comunica l’ufficio comunicazione del Napoli all’interno del report sull’allenamento giornaliero del Napoli: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro l’Atalanta in programma sabato 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto e lavoro tattico. Chiusura di seduta con esercitazione su palle inattiva. Raspadori ha svolto allenamento personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra. Osimhen ha svolto intera sessione in gruppo“.

Osimhen ha fatto rientro nel gruppo del Napoli per l’allenamento

Dopo aver risolto alcune pratiche burocratiche, Victor Osimhen è tornato ad allenarsi con grande voglia. Il nigeriano mette nel mirino l’Atalanta, prossima avversaria degli azzurri nella partita in programma sabato alle 18 allo stadio “Diego Armando Maradona”. L’intento dell’ex Lille è quello di regalare il ritorno al successo per i partenopei, dopo la sconfitta contro la Lazio, e di siglare la rete numero 20 in un campionato di cui il nigeriano è uno dei protagonisti principali.