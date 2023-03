Il mercato delle scommesse online: quando un operatore è sicuro?

Il mercato delle scommesse a distanza aumenta di anno in anno, e ai bookies storici si aggiungono nuovi operatori legali. L’importanza di scegliere un operatore sicuro passa da vari fattori, che è sempre bene tenere a mente, soprattutto per gli scommettitori alle prime armi, ma anche per quelli più esperti.

La licenza ADM

I dati ufficiali sulle scommesse, online e in agenzia, provengono da ADM, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Soltanto gli operatori con licenza ADM, infatti, sono autorizzati a offrire scommesse sui vari mercati. Per questo, se si cerca un bookie online, è importante che questo sia concessionario ufficiale, perché il miglior sito scommesse è prima di tutto quello legale. La licenza ADM viene rilasciata dopo opportune verifiche sulla regolarità dell’offerta e della piattaforma, e sulla solidità dell’azienda, che può essere italiana o straniera, ma deve comunque avere sede legale in Italia. Il sito di un bookie con licenza ADM deve avere il dominio che termina con “.it”, anche se l’azienda a cui fa capo è estera. Gli operatori con regolare licenza nei paesi di provenienza (Malta, Svizzera, Curaçao) ma privi di licenza ADM non possono dunque offrire scommesse a distanza in Italia. Sempre in merito alla barra degli indirizzi, il sito di un bookmaker con licenza sicuramente comincerà con la stringa “https”, che identifica un protocollo sicuro di trasmissione dei dati, e sarà affiancato dal lucchetto simbolo del certificato SSL. Entrando nel sito, l’operatore con licenza dovrà esporre in homepage o su tutte le pagine, di solito in basso, il numero di concessione di 5 cifre assegnato dall’Agenzia, spesso affiancato dal logo della stessa, rappresentato da un timone a metà, con i colori della bandiera. Visto che la lista dei bookmaker può essere aggiornata con nuove concessioni o rinnovi, l’ultima verifica consiste nel visionare la lista pubblicata in via ufficiale sul sito dell’Agenzia.

L’accesso alle scommesse

Soltanto i maggiorenni possono scommettere. Un operatore sicuro richiede dunque i dati anagrafici al momento della registrazione, ma anche l’invio di un documento per la verifica della maggiore età dell’utente. Anche se si vuole utilizzare un bonus senza deposito, che non richiede l’apertura di un conto, è necessario registrarsi. Dallo scorso anno, inoltre, è possibile registrarsi a un sito scommesse e aprire un conto tramite SPID, un sistema sicuro in quanto la trasmissione dei dati personali avviene in via automatica, e non manualmente. Alcuni operatori, se si sceglie l’accesso via SPID, erogano bonus più alti o altre promozioni.

La regolarità di bonus e promo

Bonus senza deposito, bonus sul primo deposito, bonus VIP, cashout: per ogni tipo di utente i bookie offrono promo dedicate, aggiornate anche in base agli eventi più attuali in palinsesto, sportivi e di spettacolo. Perché una promozione sia regolare, nei termini e nelle condizioni del contratto tra operatore e utente devono essere indicati contenuti e scadenza dei bonus, ma anche il tipo di eventi sui quali questi sono spendibili, ed eventuali limitazioni. Prima di scegliere un bonus, sarebbe comunque bene confrontare le quote e gli indici di payout dei vari operatori, sempre tenendo conto che il “ritorno in vincite” medio al giocatore è superiore al 92 per cento, ma può arrivare anche al 97 per cento e oltre. I siti di comparazione presenti online possono aiutare a confrontare questo parametro in modo schematico e intuitivo. Un altro aspetto importante da valutare nell’accesso ai bonus è il “rollover”, ovvero il requisito minimo di puntata, indicato dal segno “x” seguito da un numero: ad esempio, se il rollover è “x7” vuol dire che l’extra ricevuto deve essere puntato 7 volte prima di poter ritirare eventuali vincite. Di solito, sopra al valore “x8” il rollover non è giudicato conveniente.

Il portale: navigabilità e protezione

La piattaforma dell’operatore è oggetto di verifiche preliminari al rilascio della licenza ADM, fatte da appositi Organismi di Verifica e Controllo abilitati e riconosciuti(ODV), che rilasciano dei certificati di conformità. Una piattaforma sicura deve garantire una buona navigabilità, sezioni e sottosezioni chiare e intuitive nell’accesso, ma anche una buona ottimizzazione per la navigazione da mobile: molti scommettitori, infatti, scelgono proprio lo smartphone o i dispositivi mobili per piazzare le proprie puntate. Anche nel caso in cui sia presente un’app nativa, da scaricare sul proprio dispositivo per poter essere utilizzata, questa deve garantire un’interfaccia grafica chiara, ma anche una certa facilità d’uso: il prestigio delle software house sviluppatrici è anch’esso sinonimo di garanzia. Visto il dinamismo dell’attività delle scommesse, è importante che la piattaforma abbia tempi di caricamento veloci, e che garantisca una navigazione fluida e senza intoppi. Non solo: poiché le scommesse sono caratterizzate da scambi di informazioni come i dati personali, ma anche da depositi e prelievi, il sito deve essere protetto da certificati come SSL, Secure Socket Layer, a protezione delle transazioni e dei dati stessi, per mezzo della crittografia.

Metodi di pagamento sicuri

I depositi e i prelievi sono un aspetto fondamentale in ambito scommesse. Di conseguenza un bookmaker sicuro e affidabile deve garantire prima di tutto un range di metodi di pagamento ampio e vario, per ogni esigenza. Il bonifico bancario, le carte di credito o debito di circuiti riconosciuti come VISA, Mastercard, Maestro, sono i metodi classici, che non possono mai mancare. Tuttavia, tra le forme di pagamento e prelievo più ricercate dagli scommettitori oggi c’è PayPal, metodo sicuro e veloce, così come anche altri wallet come ad esempio Skrill e Neteller. Altri ancora preferiscono le carte prepagate, anche perché la loro disponibilità è limitata al conto collegato, e così si può controllare la spesa di gioco in modo più agevole: Postepay e Postepay Evolution, quest’ultima con codice IBAN collegato, sono un esempio di questo metodo, tra i più diffusi. Altri sistemi di pagamento che ad oggi vanno per la maggiore sono ad esempio quelli tipo Paysafecard, una modalità prepagata funzionante tramite l’inserimento di codice PIN a 16 cifre, anonima in quanto scollegata da carte e conti personali. Va specificato che per ogni metodo i tempi e gli eventuali costi di commissione possono variare, ed è dunque bene informarsi prima di decidere se aprire un conto presso la piattaforma del bookie prescelto.

Il ruolo del servizio clienti

Il servizio clienti, come in ogni altro settore, è importante anche nel campo delle scommesse online: un buon help desk può infatti essere di grande aiuto, sia agli scommettitori assidui che ai neofiti, per chiarimenti sui movimenti di gioco, sui depositi, sui prelievi, sulle eventuali vincite, sui bonus, e così via. Perché un servizio clienti possa essere giudicato efficiente, come minimo deve garantire risposte rapide via e-mail oppure al telefono, con orari prestabiliti, meglio ancora se 24 ore su 24. Una modalità di contatto che alcuni tra i migliori bookmaker mettono a disposizione è la live chat, tramite sistemi di messaggistica istantanea. Come si è detto il mondo delle scommesse a distanza è rappresentato da un certo dinamismo e velocità, e l’interattività immediata con l’operatore, in certi casi, può rivelarsi fondamentale. Buona norma per un bookmaker, in ogni caso, è specificare nell’apposita sezione quali metodi di contatto sono disponibili, con tanto di eventuali orari: il tutto rientra del resto in un più ampio criterio di trasparenza dell’offerta.