Radio Ufficiale: “Napoli-Juan Jesus in contatto per il rinnovo. 6 club lo vogliono”

La Radio Ufficiale rivela che il Napoli e Juan Jesus sono in contatto per il rinnovo: ben 6 club vogliono il difensore brasiliano

Il Napoli e Juan Jesus sono al lavoro per il rinnovo. A dichiararlo è Valter De Maggio a Radio Goal, trasmissione in onda sull’emittente ufficiale del club azzurro Radio Kiss Kiss Napoli. Il direttore della radio e giornalista vicino alle esperienze del Napoli si sofferma sulla notizia di calciomercato che riguarda il difensore brasiliano. Nonostante abbia avuto poco spazio, l’ex Roma e Inter si sente completamente al centro del progetto Napoli, godendo della massima stima da parte di Luciano Spalletti che lo ritiene un perno importante per il calcio e per lo spogliatoio.

Ben 6 squadre hanno messo nel mirino il difensore del Napoli Juan Jesus

De Maggio entra nel merito e descrive: “Il Napoli e l’entourage di Juan Jesus stanno parlando di un possibile rinnovo. Juan Jesus è un calciatore molto apprezzato sia in Italia che all’estero. Vi posso dire che c’è il concreto interesse di ben quattro squadre del campionato italiano di Serie A e due estere perché al momento potrebbe firmare per un’altra società avendo il contratto in scadenza a fine anno. Il calciatore, tuttavia, sta bene a Napoli e non spinge per andare via. Vedremo se si raggiungerà un accordo tra le parti”.