Gazzetta – Gasperini copia Sarri per mandare in tilt Spalletti

Gasperini contro il Napoli vuole imitare la tattica della Lazio di Sarri al Maradona.

Gasperini, l’allenatore dell’Atalanta, si prepara a sperimentare nuove strategie contro il Napoli. Secondo la Gazzetta dello Sport, Gasperini potrebbe prendere spunto dall’idea di Maurizio Sarri, ex allenatore del Napoli, per ottenere un risultato positivo. In vista della partita contro il Napoli, Gasperini ha in mente alcune mosse per mettere in difficoltà la squadra di Spalletti.

Rispetto alla partita d’andata, Gasperini avrebbe deciso di apportare alcune modifiche. Ad esempio, per contrastare Lobotka, al posto di Pasalic verrà schierato il brasiliano Ederson, caratterizzato da maggiore dinamismo e fisicità. La novità più interessante potrebbe essere l’adozione di un nuovo schema difensivo: Gasperini potrebbe abbandonare la linea a tre per passare ad un modulo a quattro, modificando così completamente la sua tattica solitamente utilizzata.

“Sabato non dovrebbe essere Pasalic a schermare Lobotka, sembra più verosimile che Gasperini scagli Ederson contro il regista di Spalletti. Ederson è uno degli atalantini più in palla e ha fisico e tecnica a sufficienza per trasformare una pressione in un’opportunità offensiva. Rispetto a novembre, c’è una novità. Di Lorenzo,di base terzino destro, ha imparato a sdoppiarsi, ad accentrarsi e a trasformare in una specie di interno aggiunto. Anguissa e Di Lorenzo possono contribuire al palleggio e al possesso e hanno il piede per innescare i due fenomeni là davanti, Kvaratskhelia e Osimhen”.