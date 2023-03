SKY: Lozano salta l’Atalanta: al suo posto Politano. Buone notizie per Raspadori

Hirving Lozano si ferma per un risentimento muscolare e non sarà presente nella prossima partita contro l’Atalanta.

Brutta tegola per il Napoli poiché Hirving Lozano si ferma per un risentimento muscolare. Il giocatore messicano non sarà a disposizione per il prossimo match di campionato contro l’Atalanta. Tuttavia, secondo quanto riportato da Sky Sport, il problema non sembra essere serio, e la speranza del tecnico Spalletti è quella di riavere a disposizione il “Chucky” per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di mercoledì prossimo.

Nel frattempo, in vista della partita contro l’Atalanta, Spalletti in quel ruolo ha a disposizione il solo Matteo Politano, che comporrà il tridente offensivo con Kvaratskhelia e Osimhen. Quest’ultimo, nonostante abbia saltato l’allenamento di mercoledì 8 marzo per alcune questioni amministrative, si allenerà regolarmente a Castel Volturno il giorno successivo.

Giacomo Raspadori, fermo da metà febbraio per una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, sta migliorando. L’ex Sassuolo ha continuato il lavoro personalizzato sul campo e spera di poter strappare una convocazione per l’Eintracht Francoforte o per la successiva sfida di campionato con il Torino.

Il Napoli si prepara a sfidare l’Atalanta senza Hirving Lozano, ma la speranza è che il giocatore sia disponibile per la partita di Champions League. Intanto, Politano rientra nel tridente offensivo, mentre Raspadori continua il suo recupero e spera di poter tornare in campo presto.