L’Argentina convoca Simeone: la reazione del bomber del Napoli

Il commissario tecnico dell’Argentina Lionel Scaloni ha deciso di convocato Giovanni Simeone per le sfide con Panama e Curacao.

Arriva finalmente la tanto agognata convocazione con l’Argentina per Giovanni Simeone. L’attaccante del Napoli non sta avendo tanti minuti a disposizione, ma ha segnato già 8 gol, di cui alcuni decisivi e pesantissimi come quelli con il Milan e con la Roma.

Simeone convocato dall’Argentina: quando gioca

La notizia della convocazione di Simeone è apparsa ufficialmente sul sito della Federcalcio Argentina che ha annunciato la convocazione dell’attaccante del Napoli, in questo modo la rosa di Scaloni sale a 35 giocatori.

Simeone giocherà con l’Argentina le due amichevoli che si disputeranno il 23 marzo contro Panama allo stadio Monumentali ed il 28 marzo, quando la squadra campione del mondo giocherà contro Curacao allo stadio Madre de Ciudades di Santiago del Estero.

Il giocatore del Napoli ha appreso la notizia in mattinata ed oggi era particolarmente raggiante in allenamento. La convocazione con la Seleccion campione del mondo è sicuramente motivo di orgoglio sia per Simeone, ma anche per il Napoli che può vantare di avere un attaccante in panchina di calibro internazionale. La convocazione può essere sicuramente una bella iniezione di fiducia in vista del finale di stagione con il Napoli