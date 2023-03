Follia ultras Lipsia: picchiati gli steward del Manchester City. Tensione a Napoli

Ultras del Lipsia hanno picchiato gli steward del Manchester City prima dell’avvio della sfida di Champions League.

Tifosi tedeschi fuori contro a Manchester. La Bild fa sapere di essere in possesso di un video in cui si vedono gli ultras del Manchester City che picchiano gli steward in servizio per il club inglese.

Il tutto è accaduto un paio di ore prima che cominciasse il match. La Bild fa sapere che nel video si vedono alcuni tifosi del Lipsia che picchiano gli steward, con gli inglese che provano a difendersi. Ne esce fuori una rissa violenta, con l’intervento delle forze dell’ordine che hanno arrestato un uomo.

Quanto accaduto con i tifosi del Lipsia fa preoccupare ancora di più per quello che può accadere a Napoli. Nel capoluogo partenopeo sono arrivati 400 ultras dell’Eintracht Francoforte sprovvisti di biglietto, anche perché c’è il divieto di vendita per coloro che sono nati o residenti a Francoforte.

La città è blindata grazie ad un piano della prefettura e c’è stato anche l’appello di capitan Di Lorenzo a non fari trascinare in provocazioni. Ma c’è grande tensione nell’aria, anche perché all’andata i tifosi del Napoli non sono stati trattati nel migliore dei modi e quindi c’è paura che possa esserci qualche rappresaglia.