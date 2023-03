Ultras Eintracht Francoforte arrivano a Napoli: cori e slogan – VIDEO

Quattrocento tifosi dell’Eintracht Francoforte hanno raggiunto Napoli, tutti sono senza biglietto per la sfida di Champions League.

Le autorità italiane hanno potuto imporre il divieto di vendita dei biglietti per la sfida Napoli-Eintracht Francoforte di Champions League, ma non hanno potuto evitare che gli ultras arrivassero nel capoluogo partenopeo.

Con questa mossa si credeva di poter scoraggiare il tifo caldo della squadra tedesca. Invece stasera quattrocento ultras dell’Eintracht Francoforte sono arrivati a Napoli. Stazione centrale blindata, con le forze dell’ordine a presidiare la zona. Massima attenzione, anche perché ci sono più di 24ore fino alla partita ed il pericolo di scontri gli ultras del Napoli è sempre possibile.

Più che necessario sarà seguire l’invito di capitan Di Lorenzo che ha chiesto che il match sia una festa e niente altro. Ma soprattutto ha raccomandato ai tifosi del Napoli di non cadere in provocazioni, anche perché eventuali scontri si potrebbero ripercuotere sulla società su restrizioni allo stadio Maradona per le prossime gare di Champions League.