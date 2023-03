Capitan Di Lorenzo indica la strada: “Tifosi non cadete nelle provocazioni, sia una giornata di festa”

Giovanni Di Lorenzo fa un appello ai tifosi del Napoli in vista della sfida con l’Eintracht, con il pericolo scontri tra ultras.

L’appello è di quelli accorati, fatti dall’uomo simbolo del Napoli, Giovanni Di Lorenzo capitano e cuore della squadra partenopea. La sfida tra Napoli ed Eintracht Francoforte si annuncia ad altissima tensione. Gli animi sono stati esasperati anche dalla società tedesca, tanto che il presidente ha addirittura intenzione di non venire a Napoli in simbolo di protesta.

Napoli-Eintracht Francoforte: l’appello di Di Lorenzo

In un primo momento la trasferta era stata completamente vietata ai tifosi ospiti, poi il Tar Campania aveva annullato la sentenza dopo il ricorso dell’Eintracht. Alla fine i biglietti sono stati messi in vendita ma solo per coloro che non sono nati o residenti a Francoforte.

Nemmeno questa limitazione sembra poter scoraggiare gli ultras dell’Eintracht Francoforte, visto che sono attesi centinaia di tifosi dalla Germania, anche sprovvisti di biglietto. Ecco perché arriva l’appello di capitan Di Lorenzo ai tifosi del Napoli: “Domani possiamo fare la storia del Napoli se riusciremo a raggiungere i Quarti di finale di Champions League. Dobbiamo tutti cercare di vivere una giornata che sia bella, senza liti con chi arriverà in città.

Non solo allo stadio, nelle piazze, comunque nella nostra meravigliosa città. Come vostro capitano vi chiedo di non cadere in provocazioni, rendiamo quella di domani una città di festa. Tutti allo stadio con serenità e gioia e sempre forza Napoli“.

In questo momento è più che mai giusto seguire le parole del capitano del Napoli. Anche perché in caso di scontri potrebbero esserci anche ritorsioni per le prossime partite allo stadio Maradona. La Uefa è giustamente rigida in questo caso. Ma in generale Napoli-Eintracht Francoforte deve essere una festa e non una battaglia.