Napoli, Kim e Meret recuperano: Spalletti potrà schierarli con l’Eintracht

Il Napoli comunica che Kim e Meret hanno recuperato: Luciano Spalletti potrà schierarli in Champions League con l’Eintracht Francoforte

Dopo Hirving Lozano, anche Kim Min-Jae ed Alex Meret recuperano. A svelarlo è l’ufficio comunicazione del Napoli nel report giornaliero dell’allenamento odierno a Castel Volturno. Luciano Spalletti potrà, quindi, schierare i due calciatori che hanno avuto problemi contro l’Atalanta. Il sudcoreano è uscito nel finale dopo gli enormi sforzi per fermare l’attacco orobico. Dall’altra parte Meret, invece, non ha giocato la gara, a causa di problemi al polso riscontrati nel riscaldamento pre-gara. Così Spalletti ha optato per l’esordio di Pierluigi Gollini che si è comportato nel migliore dei modi.

Kim e Meret saranno disponibili per la sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte

Questo è il testo del report: “Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Eintracht Francoforte, ritorno dell’ottavo di finale di Champions League in programma domani allo Stadio Maradona (ore 21). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha svolto partita a campo ridotto ed esercitazione tecnica. Chiusura di seduta con esercitazione su calci piazzati. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Kim e Meret hanno fatto intera sessione in gruppo“.