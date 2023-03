Simeone: “Ho sempre sognato la Champions, col Napoli voglio più dei quarti”

Simeone dichiara che ha sempre sognato la Champions League, con il Napoli vuole ottenere qualcosa in più dei quarti

Il Napoli ha partecipato alla Borsa Mediterranea del Turismo, che si sta svolgendo alla Mostra d’Oltremare. Il club azzurro svolto il ruolo di testimonial d’eccezione per la Val di Sole ed il Trentino, che ogni anno ospitano la truppa di Spalletti nella stupenda località di Dimaro. In rappresentanza del Napoli erano presenti Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori, i quali hanno risposto alle domande dei presenti. In particolar modo il Cholito ha dichiarato: “Sogno Champions e Napoli ai quarti di finale? Bisogna sempre alimentare questo sogno. E’ da piccolo che volevo arrivare fin qua e ora mi godo il momento. Per me è un sogno stare qua e sono sicuro che vorrei di più perché mi alleno sempre per migliorare e arrivare sempre più avanti”.

Simeone ha sempre sognato di arrivare in Champions League

A proposito del ritiro di Dimaro: “Siamo contenti di poter fare quest’esperienza nuova e ovviamente poter raccontare poi le stesse cose che hanno raccontato a noi i compagni di squadra”.

Che sogno possiamo pensare di fare quest’anno? “I sogni bisogna alimentarli ogni giorno. Ho sempre sognato di arrivare in Champions League, mi hanno dato la grande possibilità di farlo col Napoli e ora voglio di più”. Ha concluso l’attaccante argentino.