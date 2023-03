De Laurentiis: pronto il super premio scudetto per il Napoli e la festa in crociera

Aurelio De Laurentiis pronto ad annunciare il premio scudetto per il Napoli, la squadra è saldamente in vetta alla classifica di Serie A.

Il Napoli di Luciano Spalletti è riuscito a sradicare la scaramanzia dai napoletani, almeno in gran parte di loro. Da tempo oramai la città si sta colorando d’azzurro, si parla apertamente di scudetto vinto, quando invece fino a qualche mese fa la parola era addirittura impronunciabile. Ma il mese di aprile si preannuncia cruciale per il Napoli, anche in chiave scudetto.

La sfida in Serie A con il Milan in Serie A può mettere un altro importante mattone, un’altra vittoria che farebbe decrescere il countdown del titolo. Ci sono poi le due gare in Champions League, sempre con i rossoneri, che hanno il profumo di storia e di opportunità.

Scudetto Napoli: il premio di De Laurentiis

In città si ci sta già organizzando con diversi maxi schermi ed altre iniziative per seguire la partita decisiva per il titolo e poi festeggiare. Per il Napoli si parla di una festa a bordo di MSC Crociera, con altre tipologie di iniziative.

Ma De Laurentiis ha in serbo anche il premio scudetto per il Napoli, che verrà annunciato “presto a Di Lorenzo, il capitano, e a tutti gli altri, un superpremio per lo scudetto. Aspetta di vincerlo, aspetta la prima festa insieme, magari quella a bordo della Msc Crociera nel golfo di Napoli (se saranno risolti i problemi organizzativi e logistici che non sono di poco conto), per svelare quello che ha deciso da tempo: un grande regalo a tutto il gruppo per la cavalcata straordinaria. Fino ad adesso non ne ha mai parlato. Né la delegazione dello spogliatoio guidata da Di Lorenzo, ha mai aperto la discussione” scrive Il Mattino.

Poi sul quotidiano partenopeo si legge: “Squadra e presidente non hanno bisogno di trattare la cifra: sarà un maxi-regalo che il patron ha deciso di fare al termine della stagione all’intera rosa e allo staff tecnico e medico. Senza dimenticare che c’è ancora in ballo la finale di Istanbul di Champions, altro obiettivo di questa incredibile annata“.