Napoli-Milan, la delusione di Meret: “Peccato non aver fatto fallo sull’azione del gol”

Il portiere azzurro, Alex Meret, commenta la sconfitta contro i rossoneri e analizza la prestazione del Napoli.

Il portiere azzurro Alex Meret ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Mediaset’ al termine della partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, disputata allo stadio ‘Diego Armando Maradona’. “Oggi abbiamo giocato una grande partita – ha detto Meret – sapevamo che il Milan avrebbe difeso, peccato non aver fatto fallo sull’azione in cui poi abbiamo subito il gol. Abbiamo dato tutto fino alla fine e se avessimo trovato il gol prima, sarebbe stato diverso”.

Meret ha poi parlato dell’inesperienza della squadra: “Ci è già capitato di subire gol in contropiede negli altri due scontri diretti. Dobbiamo alzare la testa per l’ultima parte del campionato”. Infine, ha espresso la delusione della squadra per la sconfitta: “Siamo delusi perché volevamo vincere, ma questo non deve togliere il valore del cammino che abbiamo fatto fino ad ora”.