Massimo Mauro commenta Napoli-Milan, partita finita in parità, ma i rossoneri vanno in semifinale di Champions League.

Ai microfoni di Mediaset Massimo Mauro commenta Napoli-Milan e dice: “La squadra di Spalletti ha sbagliato in fase offensiva, hanno il giocatore più forte del campionato ed i due terzini non si sovrappongono mai per mettere il cross. Poi non mi sento di criticare il Napoli che comunque ha fatto una buona partita “.