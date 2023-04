Pioli: “Qualificazione voluta e meritata. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci”

Le parole del tecnico del Milan, Stefano Pioli, al termine della gara di ritorno dei quarti terminata 1-1 al Maradona, ma decisiva per i rossoneri forti del risultato d’andata a San Siro.

Il Milan di Pioli raggiunge le semifinali di Champions League, un risultato che molti non si aspettavano. L’allenatore rossonero, intervistato al termine della partita pareggiata 1-1 al Maradona di Napoli, ha commentato: “Ci davano tutti sfavoriti, ma questo è un gruppo con un cuore grande. E’ una qualificazione voluta e meritata”. Pioli si è anche soffermato sulla prossima sfida, che sembrerebbe essere, visto il risultato dell’andata, un derby con l’Inter: “Altri due scontri bellissimi, stimolanti. Abbiamo fatto tanto e non vogliamo fermarci, sicuramente”.

Il tecnico milanista ha poi parlato dell’approccio tattico alla partita, in particolare sulla scelta di restare un po’ più bassi per non concedere la profondità a Osimhen: “L’1-0 dell’andata ci ha sicuramente aiutati, vista la presenza di Osimhen abbiamo deciso di restare un po’ più bassi per non concedergli la profondità”.

Pioli ha anche elogiato Krunic, autore di una buona prestazione: “Sono d’accordo, ha delle letture di gioco che pochi hanno. E’ un giocatore per noi importantissimo, sono felice che ora tutti se ne accorgano. E’ un giocatore di alto livello, ha avuto bisogno di tempo perché arrivare a giocare al Milan non è facile ma è cresciuto tantissimo”.

Il Milan è riuscito a superare una squadra eccezionale, dimostrando di avere le proprie idee e un grande cuore. Pioli si è detto contento per i tifosi del Milan e ora la squadra è pronta a continuare a lottare per raggiungere nuovi traguardi.