Pisani: “Richiesta ufficiale di assegnare lo Scudetto 2019 al Napoli”

Angelo Pisani annuncia la richiesta ufficiale di revocare lo Scudetto 2019 alla Juve e assegnarlo al Napoli

L’avvocato Angelo Pisani annuncia una richiesta ufficiale nel processo riguardante la Juventus. Ai microfoni di Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, il legale fa un annuncio importante: “Abbiamo messo in campo una squadra di professionisti a difesa dei valori della lealtà e dei principi veri dello sport. L’appello della Juve che vuole farsi cancellare la sanzione dei 15 punti crediamo sia inammissibile. Abbiamo presentato un intervento e chiederemo ai giudici di rigettare l’impugnazione della Juve, confermare i -15 punti e procedere davanti al tar per chiedere la revoca dello scudetto del 2019 e consegnarlo al Napoli“.

L’avvocato Pisani annuncia la richiesta ufficiale del Codacons e del Club Napoli Maradona

“Quando si saprà qualcosa? Ciò che più mi ha colpito è che nessuno degli interessati è intervenuto in questo processo: ad esempio Napoli, Inter, ma non si è costituita neanche la FIGC. Ci saremo noi quindi, a difesa di tutti perché lo sport ed il calcio devono essere ambasciatori di valori certi”, ha riferito l’avvocato che in passato ha difeso anche Diego Armando Maradona per quanto riguarda le problematiche del Pibe de Oro con il fisco italiano.