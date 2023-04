Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta: onore ai tifosi del Napoli

Il Napoli esce dalla Champions League ma lo spettacolo allo stadio Diego Armando Maradona è stato stupendo.

Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta, può sembrare una banalità ma è così. Lo è per i tifosi del Napoli, che per oltre 180 minuti tra andata e ritorno hanno dato tutto quello che avevano e potevano per supportare il Napoli in Champions League, per alimentare un sogno brutalmente spazzato via.

Spazzato via da scelte arbitrali clamorosamente sbagliate: Kovacs ha condizionato la gara d’andata mettendola sul piano che voleva il Milan: difesa e contropiede. Marciniak si è superato non concedendo un rigore solare su Lozano, tanto evidente da far venire cattivi pensieri sul perché non lo abbia concesso.

Ma quello che non è mancato nella serata di Champions League è stato il supporto del pubblico allo stadio Diego Armando Maradona, un catino infuocato che ha cantato prima, durante e dopo la partita. Applaudendo, giustamente la squadra, rendendo omaggio ad un gruppo che ci ha fatto vivere un sogno ad occhi aperti.