Osimhen fa capire chi comanda in Serie A: ecco la foto postata su Instagram

Victor Osimhen ha pubblicato sui social la foto della classifica marcatori di Serie A dove domina il nigeriano.

Osimhen è pronto a tornare a fare gol è rimpinguare il bottino di 21 gol. L’attaccante è pronto a tornare in campo col Verona. Spalletti ha detto che andrà solo in panchina, ma potrebbe avere qualche minuto per cominciare a riprendere il ritmo partita e testare i muscoli, visto che è stato fermo negli ultimi tre match disputati dal Napoli.

Ma Osimhen è carico più che mai e non vede l’ora di ritornare in campo e segnare. Oggi l’attaccante del napol Ha pubblicato sui social la classifica marcatori di Serie A che recita: Osimhen primo a 21 gol, poi il vuoto al secondo posto c’è Martinez dell’Inter con 14 gol e Lookman dell’Atalanta a 13 con Nzola dello Spezia. A 12 gol c’è Kvaratskhelia.