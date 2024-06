Incontro decisivo in Germania, il Napoli si muove per blindare Kvaratskhelia: la proposta di De Laurentiis

Il Napoli si muove per blindare Kvaratskhelia: la dirigenza azzurra è volata in Germania per incontrare gli agenti del georgiano.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La dirigenza del Napoli ha intensificato i propri sforzi volando direttamente in Germania per assicurarsi il futuro di Khvicha Kvaratskhelia, il talentuoso esterno georgiano al centro di intense trattative contrattuali. L’incontro avvenuto nel ritiro della Nazionale georgiana ad EURO 2024 ha visto la presenza di importanti figure della società partenopea.

Aurelio De Laurentiis, presidente del club, è atterrato a Monaco insieme al Direttore Sportivo Giovanni Manna, all’Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e all’avvocato Mattia Grassani. L’obiettivo dichiarato è quello di raggiungere un’intesa rapida per il prolungamento del contratto di Kvaratskhelia, attualmente sotto il mirino del Paris Saint-Germain.

Il giocatore attualmente percepisce circa 1,5 milioni di euro annui, una cifra ritenuta troppo bassa rispetto alle ambizioni e alle offerte giunte da altri club europei. Il Napoli è pronto a raddoppiare il suo stipendio, arrivando a 5,5 milioni di euro all’anno fino al 2029, secondo quanto riportato dal giornalista Nicolò Schira sui social:

“Il Napoli incontrerà Khvicha Kvaratskhelia e il suo agente (Mamuka Jugeli) per cercare di convincerli a prolungare il contratto fino al 2029 (5,5 milioni/anno). Conte lo considera un giocatore fondamentale e incedibile, anche se Kvara ha ricevuto un’offerta molto ricca dal PSG (9M/anno + bonus)”.

La concorrenza del PSG

Nonostante l’interesse manifestato dal PSG con un’offerta di 9 milioni di euro più bonus annuali, il Napoli resta fiducioso nel persuadere Kvaratskhelia e il suo agente, Mamuka Jugeli, a continuare la loro collaborazione a lungo termine. Il tecnico Antonio Conte considera Kvaratskhelia un elemento chiave per il futuro della squadra e non intende privarsene facilmente.