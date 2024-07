Ecco quale modulo userà Conte al Napoli

Antonio Conte ha scelto il modulo per il suo Napoli. La Gazzetta dello Sport svela la probabile idea del tecnico salentino.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli porta con sé una nuova impronta tattica. Secondo La Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino avrebbe già scelto il modulo ideale per la sua avventura azzurra.

Calciomercato Napoli: Conte punta sul modulo 3-4-3

L’analisi della rosea suggerisce che Conte opterà per il 3-4-3 come schema base per il suo Napoli. Questa scelta si baserebbe sulla predilezione del tecnico per la difesa a tre e sull’abbondanza di esterni nell’organico azzurro.

Il 3-4-3 permetterebbe a Conte di sfruttare al meglio le caratteristiche di giocatori come Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Osimhen, garantendo solidità difensiva e potenziale offensivo.

L’identità tattica del nuovo Napoli targato Conte

Il nuovo corso del Napoli sotto la guida di Conte non si limiterà all’aspetto tattico. Il tecnico è noto per trasmettere carattere e personalità ai propri giocatori, elementi cruciali per rilanciare le ambizioni dei campioni d’Italia.

La scelta del 3-4-3 permetterebbe a Conte di garantire solidità con tre centrali, sfruttare la spinta degli esterni e mantenere un tridente offensivo devastante. Questa struttura si adatta perfettamente alle caratteristiche della rosa napoletana e alle ambizioni del club per la prossima stagione.

